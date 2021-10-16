Володин: 92% депутатов Госдумы вакцинировались или переболели COVID-19

Более 90% депутатов Госдумы привились от коронавируса или уже перенесли это заболевание, заявил спикер парламента Вячеслав Володин.

По его словам, наибольшее количество непривитых парламентариев зафиксировано во фракции «Новые люди» — 30%. В «Единой России» и ЛДПР таких всего лишь по пять процентов депутатов, добавил председатель Госдумы. В целом, считает Володин, уровень вакцинации высокий.

«Мы обсуждали этот вопрос. Учитывая, что на сегодняшний день 92% депутатов либо вакцинированы, либо переболели и у них есть антитела - высокие показатели», — сказал он.

В ходе заседания 14 октября Володин отмечал, что 12 депутатов заразились COVID-19. Он напомнил о необходимости вакцинации для поддержки работоспособности Государственной думы.