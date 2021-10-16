Видеозапись с пострадавшими беженцами на границе с Польшей появилась в Сети

Польские силовики насильно выдворили за территорию государства очередную группу беженцев, некоторым из них требовалась медицинская помощь, сообщили представители Государственного пограничного комитета Белоруссии.

В сообщении ведомства сказано, что белорусский пограничный отряд 16 октября обнаружил на линии границы с Польшей группу мигрантов. Следы на месте инцидента указывают на применение силы в отношении беженцев. Соответствующая видеозапись появилась в Сети.

«Иностранцы рассказали, что польские силовики привезли их и насильственно вытеснили через заграждение, установленное на польской стороне, несмотря на то, что один из них был практически без одежды, промок, замерз и нуждался в медицинской помощи», — сказано в сообщении.

Как стало известно ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не имеет возможности сдерживать поток мигрантов из-за санкций Евросоюза.