Издание Khaama Press сообщило планах США освободить единственного заключенного-афганца

Вашингтон намерен освободить единственного заключенного гражданина Афганистана Асадуллу Харунгула, который находится в тюрьме в Гуантанамо. Об этом сообщило информационное агентство Khaama Press.

Согласно данным СМИ, решение об освобождении обусловлено тем, что гражданин не руководил экстремистскими группами. Кроме того, Харунгул сожалеет о своей деятельности в прошлом.

Стоит отметить, что гражданин известный так же как Харун аль-Афгани, был арестован в 2007 году по обвинению в причастности к экстремистским группировкам. В Khaama Press отмечают, что афганский заключенный лично написал около 900 писем о своей невиновности. Также гражданин в 2020 году страдал от серьезной депрессии.

Ранее стало известно, администрация президента США Джо Байдена намерена отправлять мигрантов на военную базу в Гуантанамо. На территории будет создан специальный центр по работе с беженцами.