Жители Сестрорецка остались без воды из-за бездействия чиновников Смольного

Серьезная коммунальная авария на водоводе вдоль Левашовского шоссе оставила без воды Сестрорецк и окрестные населенные пункты. Водоснабжения лишены более 50 тысяч граждан. Между тем аварию нельзя считать неожиданной для чиновников Смольного, поскольку вопрос о необходимости построить дублирующий водопровод возникал еще в 2017 году.

Власти Петербурга давно знали, что состояние магистрального водопровода оставляет желать лучшего. Ведь еще в 2017 году городские чиновники пришли к выводу о необходимости построить альтернативный водовод, сообщало «Невские новости».

Согласно предварительной смете, стоимость работ оценивалась почти в 5 миллиардов рублей. Новый водопровод собирались построить в 2020 году. Реализацию проекта связали с адресной инвестиционной программой. Десятки тысяч человек так и продолжали получать воду благодаря трубам, уложенным почти 45 лет назад.

Гражданам остается надеяться, что старый водовод, который сейчас активно ремонтируют, прослужит им хотя бы год. Ведь строительство «дублера» закончится не раньше середины следующего года. Данный срок обозначил недавно Водоканал. Согласно сайту госзакупок, только в сентябре нынешнего года был заключен контракт на выполнение второго этапа строительства водовода, а стоимость работ составила 600 млн рублей.