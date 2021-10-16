Парламентарий Гемпель: немецкая делегация из Хайдельберга посетит Крым в конце октября

Группа делегатов из Германии намерена прибыть в Крым в конце октября. Об этом сообщил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Поездка немцев на полуостров состоится в рамках развития побратимских отношений между Хайдельбергом и Симферополем, отметил парламентарий. По его словам, планируется встреча в администрации крымской столицы.

«Мы ожидаем делегацию из Хайдельберга», — сказал Гемпель.

Он добавил, что еще одна немецкая делегация посетит республику в ноябре. Визит будет совершен в рамках проекта «Детская дипломатия».

Ранее Гемпель заявил, что мировая общественность стала воспринимать Крым как неотъемлемую часть России. Полуостров открыт для туристов из любых стран, отметил парламентарий.