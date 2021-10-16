Аналитик Лейрос: Запад отказывается признавать пользу для мира от достижений РФ в Арктике

Запад одержим антироссийской политикой, поэтому не может извлечь выгоду от Арктического региона. Об этом заявил сотрудник Федерального университета Рио-де-Жанейро Лукас Лейрос.

Эксперт отметил, что Россия сумела добиться успехов в Арктике, когда Запад направил усилия на Ближний Восток и Африку. Однако сейчас западные страны обратили внимание на итоги работы Москвы и проводят агрессивную политику, стараясь помешать достижениям РФ, пишет «ПолитРоссия».

«Россия располагает военным флотом в Арктике, превосходящим возможности любой западной страны в этом регионе. К тому же обладает эффективной, приносящей настоящее богатство, сетью нефтяных месторождений. Все это дает повод Вашингтону рассматривать Москву не только как геополитического соперника, но и как постоянно растущую угрозу», — подчеркнул Лейрос.

Кроме того, по словам аналитика, Вашингтон также оказался зависим от России. Благодаря своим достижениям Москва стала одним из крупнейших поставщиков нефти в страны Евросоюза и США. Развитие российской нефтяной промышленности идет на пользу всему миру, однако оппоненты отказываются это признавать. Такая тенденция могла послужить урегулированию отношений между сторонами, но западные страны придерживаются совсем другой позиции.

«Однако Запад сам разрушает этот мост, настаивая на устаревшей антироссийской одержимости», — указал эксперт.

Ранее израильский политолог Яков Кедми заявил, что Россия значительно опередила США в развитии подводного флота. По его словам, отечественные подлодки обладают уникальными возможностями, которые недоступны американским субмаринам.