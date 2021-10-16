Пушков высмеял угрозы Киева загнать Россию «в угол юридического ринга» на суде в Гааге

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял угрозы Украины «юридически задавить» Россию на суде в Гааге из-за конфликта в Керченском проливе. По его словам, «железные аргументы», все чаще звучащие из уст киевских политиков, уже давно игнорируются крупными геополитическими игроками.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сможет «задавить» Россию юридическими документами на суде в Гааге по инциденту в Керченском проливе. Слушания по делу начались в Арбитражном трибунале 11 октября.

«Мы давим железной логикой юридических аргументов... Красиво и согласно международному праву. Пусть это займет немного больше времени... Но последствия для нарушителей будут более чем серьезными и продолжительными. Наша победа в суде будет сигналом для международного сообщества и отдельных государств — нельзя нарушать правила», — написал Кулеба в статье для издания «Украинская правда».

mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД Украины

Политик выразил уверенность, что вынесенное судом решение будет справедливым, и «Россия окажется в углу юридического ринга». Он также пригрозил Москве «серьезными и продолжительными последствиями».

Столь громкое заявление главы украинского МИД позабавило Пушкова. По его мнению, странам НАТО известно, что в Керченском проливе именно украинские судна нарушили границы территориальных вод РФ.

«Забавно. <…> Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему. А что касается "железных аргументов", то тут Киев уже выложил свои доводы против контракта Венгрии и Газпрома, но эта "железная логика" никого не впечатлила ни в Будапеште, ни в Брюсселе», — привел пример Пушков.

flickr.com / Совет Федерации

Такого же эффекта следует ожидать от очередных «юридических аргументов» Украины против России в Гааге, констатировал сенатор.

«Неземная "красота" украинской позиции, которой хвастают в Киеве, все чаще ускользает от крупных игроков или не принимается во внимание. Задавят они...» — написал он в Telegram-канале.

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских катера и рейдовый буксир. На борту находилось 24 военнослужащих и двое сотрудников СБУ. Их обвинили в незаконном пересечении государственной границы и продержали под стражей девять месяцев.