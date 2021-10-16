Лидер ЦАР отметил вклад России в победу над вооруженными бандгруппами в республике

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера считает значимой помощь российских специалистов при восстановлении безопасности и стабильности в ЦАР.

Глава ЦАР рассказал о драматичных моментах наступления боевиков так называемой «Коалиции патриотов за перемены» (СРС) в интервью журналисту французского издания RFI Алену Фоку. Слова Туадера об эффективности российских инструкторов при подготовке личного состава армии ЦАР (FACA) приводит Федеральное агентство новостей.

«В декабре ЦАР столкнулась с восстанием, возглавляемым бывшим президентом Франсуа Бозизе, который хотел сорвать выборы. И наступление радикалов дошло до Банги 13 января. Поэтому мы были вынуждены обратиться к партнерам, с которыми у нас заключены соглашения», — объяснил президент Центральноафриканской Республики.

По его словам, российские специалисты оказали действенную помощь в подготовке солдат FACA, которые за счет возросшего мастерства смогли разгромить отряды СРС. При этом миротворцы ООН не оказывали сопротивления наступлению боевиков. Россия же не только помогла остановить их атаки и стабилизировать положение в ЦАР, но и поспособствовала полному разгрому экстремистов и возращению мирной жизни в подавляющее большинство районов страны, резюмировал Туадера.