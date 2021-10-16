Sina: жесткий ответ России на мошенническую стратегию США поразил китайцев

Зеркальная реакция России на политические манипуляции США поразила китайцев. По их мнению Москва, с одной стороны, идет на контакт с Вашингтоном во многих сферах, с другой — отвечает на его провокации по принципу «око за око». Об этом заявили эксперты китайского издания Sina.

Аналитики обратили внимание, что Белый дом пытается проводить в отношении России тот же курс, что и против Китая, а именно сочетает в одной стратегии конфронтацию, конкуренцию и сотрудничество. Так, США ведут диалог с оппонентами только тогда, когда им это выгодно.

«Фактически такая тактика представляет собой политическое мошенничество», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».

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На контакт с Москвой Вашингтон идет преимущественно в сфере безопасности. Так, например, в прошлом месяце начальники Генштаба армий РФ и США провели встречу в Финляндии, а замминистра иностранных дел Сергей Рябков побеседовал в Женеве с замгоссекретаря Венди Шерманом по поводу ядерного оружия и кибербезопасности.

Впрочем, по мнению экспертов, сотрудничать с американской стороной Россия готова лишь на своих условиях. В частности, в Sina напомнили, что недавний визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву состоялся только после того, как США сняли санкции с нескольких российских граждан.

«Россия действует зеркально: с одной стороны, она откликается на просьбы США о диалоге, а с другой — противодействует Вашингтону по принципу "око за око"», — рассуждают авторы статьи.

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В пример китайские обозреватели привели жесткий ответ ВМФ РФ на провокации США и их союзников по НАТО.

Не так давно корабли Тихоокеанского флота устроили тестовые стрельбы в акватории Японского моря. А в Черном море российские военные организовали экспериментальные учения «Панцирь-М».

«Таким образом, Россия демонстрирует США свои возможности нанесения высокоточных ударов в случае угрозы со стороны американской армии», — убеждены журналисты Sina.

Едва ли Белый дом ожидал, что Россия будет еще более безжалостна к их политике, чем Китай, констатировали эксперты. Однако Москва продемонстрировала, что может обернуть хитрую стратегию американской политики против них самих же.