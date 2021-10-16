Диетолог Махиджа предложила стевию в качестве более здоровой альтернативы сахару

Пандемия COVID-19 спровоцировала рост тревожности и изменила привычный образ жизни, а также нарушала режим сна. Все это может привести снижению уровня физической активности и «заеданию» грусти десертами. Как наслаждаться сладким, но при этом отказаться от белого сахара, рассказала диетолог Пуджа Махиджа в интервью NTDV.

Для начала необходимо понять истоки тяги к сладкому. Дело в том, что белый сахар отправляет в мозг сигналы удовольствия, аналогичные ощущению влюбленности или занятию спортом. Вот почему употребление сладкого ассоциируется с источником счастья и заставляет людей со всего мира все больше употреблять его в качестве лакомства.

Однако злоупотребление сахаром может привести к целому ряду негативных последствий, включая увеличение веса. Актуальные исследования показывают, что употребление большого количества белого сахара также может вызвать диабет, кариес и проблемы с полостью рта, а также дефицит хрома и снижение иммунитета.

Наиболее полезной альтернативой сахару могут стать низкокалорийные подсластители, которые используются в продуктах питания и напитках уже более века. В этом случае эксперт предлагает обратить внимание на стевию, чьи листья примерно в 200 раз слаще традиционного белого сахара. В отличие от обычного сахара, стевия не оказывает негативного побочного действия на организм. Несмотря на повышенный уровень сладости, стевия также славится низким содержанием калорий и предотвращает развитие кариеса.