В Индонезии державшиеся за руки 11 детей утонули во время школьного мероприятия

В индонезийской провинции Западная Ява 11 детей утонули во время школьного мероприятия, держась за руки. Об этом рассказало издание Associated Press.

Трагедия произошла вчера днем. Более 140 школьников отправились на уборку на берегу реки, когда 21 из них оказались непосредственно в воде. По словам главы местного поисково-спасательного управления, дети держались за руки. В какой-то момент один из них поскользнулся, и за ним в воду упали остальные.

Местным жителям, которые стали очевидцами происшествия, удалось спасти десятерых школьников, однако 11 детей утонули. По предварительным данным, они хотели переплыть реку.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка. В ходе нее будут установлены ответственные лица и обстоятельства трагедии.