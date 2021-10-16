На Урале пьяный водитель устроил смертельное ДТП

Авария на 181-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень унесла жизнь 24-летнего мужчины. О случившемся сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Согласно предварительным данным, 24-летний мужчина за рулем «Фольксваген Поло», обгоняя грузовик МАН, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с полуприцепом попутной грузовой машины. Вследствие этого иномарка перевернулась и улетела в кювет.

Находившийся на переднем сиденье пассажир легковушки скончался от полученных травм. Инициатору дорожно-транспортного происшествия диагностировали сотрясение мозга. Управлявший МАН 54-летний мужчина не пострадал.

В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель «Фольксваген Поло» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Показания прибора составили 0, 667 мг/л. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.