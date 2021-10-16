«Больше не священная корова». Как Россия преподала урок американцам в Японском море

Не позволив американскому эсминцу Chafee нарушить российские границы в Японском море, ВМФ РФ в очередной раз преподал США урок. Инцидент в заливе Петра Великого продемонстрировал, что Москва не считает Вашингтон «священной коровой, с которой стоит считаться». Об этом корреспонденту «Политики Сегодня» заявил полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Безусловно, это провокация. Американский эсминец зашел в район российско-китайских учений, которые были объявлены закрытыми для других кораблей и судов третьих стран. Но американцы высокомерно и нагло считают, что могут ходить там, где они хотят, невзирая ни на какие предупреждения. За это они и поплатились, поэтому их предупредили», — отметил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Акимова

Что произошло?

15 октября американский эсминец Chafee, несколько дней находившийся в акватории Японского моря, попытался пересечь российскую границу в заливе Петра Великого. Ему на перехват выдвинулся большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц».

Вначале российское судно сделало несколько предупреждений, а после этого взяло курс на «вытеснение нарушителя» от территориальных вод государства.

По сообщению Минобороны, при появлении «Адмирала Трибуца» эсминец ВМС США поднял флаги расцвечивания, которые означали, что с его палубы готовится взлететь вертолет. Из-за этого корабль якобы не мог изменить курс и скорость.

Однако экипаж российского судна предупредил американских военных по международному каналу связи о недопустимости подобных действий, поскольку этот район закрыт для судоходства из-за учений с артиллерийскими стрельбами. В Японском море на тот момент проходили российско-китайские маневры «Морское взаимодействие 2021».

wikipedia.org / U.S. Navy / Public Domain

Тем не менее, Chafee изменил свой курс только тогда, когда между кораблями оставалось около 60 метров.

«Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением Международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года», — отметили в оборонном ведомстве.

Впрочем, в США считают не соответствующим действительности заявление Минобороны. В пресс-службе Тихоокеанского флота ВМС заверили, что эсминец проводил «обычные операции» в водах Японского моря, когда российское судно приблизилось к нему на расстояние 60 метров. При этом Chafee готовился к «полетным операциям».

«Взаимодействие было безопасным и профессиональным. Соединенные Штаты будут продолжать летать, ходить по морю и действовать там, где это разрешено международным правом», — подчеркнули американские военные.

Россия считает всю акваторию залива Петра Великого своими внутренними водами. А США, в свою очередь, не признают их статус за пределами 12-мильной зоны (19,3 км) от береговой линии.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Акимова

Мнение эксперта

По словам Литовкина, если бы американский эсминец не изменил свой курс, то Россия была бы вынуждена предпринять более жесткие меры — дело могло дойти до стрельбы по курсу корабля.

«Тем более, что американцы пренебрегли международными правилами и попытались показать, что они хозяева на море и на всей планете Земля. Мол, все остальные должны с ними считаться, а они могут действовать так, как им захочется. Но наши моряки в очередной раз преподали им урок. Как преподали урок USS Donald Cook на Черном море и английскому эсминцу Defender», — напомнил полковник в отставке.

По его словам, несмотря на провокации, Россия продолжит отстаивать свои суверенные интересы «с честью и достоинством», и американцы должны это принять.

«Мы будем действовать так каждый раз, несмотря ни на что, потому что для нас американцы не являются гегемонами, они не являются неприкасаемыми, не являются для священной коровой, с которой мы должны считаться», — заключил эксперт.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Реакция России и США

После инцидента Минобороны РФ вызвало американского военного атташе в Москве и указало ему на «непрофессиональные действия экипажа эсминца».

В беседе с «Газетой.ру» герой России, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров расценил произошедшее в Японском море как откровенную провокацию. Причем, по его словам, подобного рода нарушения государственной границы стали уже тенденцией.

«Это только провокация и никак по-другому. Провокационное противостояние. То, что эти провокации периодически по всем морям наблюдаются — это характеристика особенностей сегодняшней дипломатии. Поскольку флот в мирное время служит демонстрацией силы флага в ответственных зонах государства», — объяснил он.

Ньюинформ / pixabay.com

Действия Chafee контр-адмирал в отставке назвал опасным маневрированием, поскольку корабль поменял свой курс только тогда, когда до «Адмирала Трибуц» оставалось менее 60 метров.

Примечательно, что непрофессионализмом ВМС США возмутились и сами американцы. В частности, читатели издания Daily Mail возложили ответственность за инцидент на президента Джо Байдена и его администрацию.

«Новый день. Новый позор для нас, американцев», — признал один из комментаторов.

«Мир продолжает смеяться над Джо и его неумелой командой», — написал Mr. Slawski.

«Байден превратил нас в неженок, и остальной мир это знает», — поддержал его Cosmic Citizen.

«Байден установил стандарт в Афганистане: убегать, когда становится трудно», — констатировал The boat guy.

В конце ноября 2020 года американский эсминец «Джон Маккейн» на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Из региона его вытеснил, угрожая тараном, противолодочный корабль тихоокеанского флота России «Адмирал Виноградов».