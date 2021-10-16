МИД Румынии подверг критике российскую перепись населения в Крыму

Внешнеполитическое ведомство Румынии подвергло критике решение России провести перепись населения на территории Крымского полуострова, сообщила пресс-служба румынского МИД.

В сообщении министерства сказано, что Бухарест поддерживает территориальную целостность и суверенитет украинского государства.

«Министерство иностранных дел Румынии осуждает решение России провести перепись населения в незаконно аннексированном Крыму и городе Севастополь», — написали дипломаты в Twitter.

Как стало известно ранее, аналогичной позиции придерживаются Соединенные Штаты и внешнеполитическая служба Евросоюза. Представители ЕС также возмутились призывной кампанией РФ в Крыму.