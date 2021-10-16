Эрдоган рассчитывает на продолжение курса Меркель в новом Правительстве ФРГ

Турция рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с новым правительством ФРГ, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Анкара надеется, что новые немецкие власти продолжат курс канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Надеемся, что новое Правительство Германии продолжит успешный курс Ангелы Меркель на сотрудничество с Турцией. Я благодарен Меркель за ее вклад в урегулирование сирийского кризиса», — сказал президент Турции.

Коалиционные правительства, по мнению Эрдогана, затягивали взаимодействие между Анкарой и Берлином. Сотрудничество ФРГ и Турции могло бы выйти на новый уровень, если бы не было правящей коалиции, подчеркнул турецкий лидер.

Как сообщалось ранее, на выборах в бундестаг победила Социал-демократическая партия Германии. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занял второе место.