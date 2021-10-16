Ученые Рокфеллеровского университета создали незаразный вирус SARS-CoV-2

Генетическую конструкцию, имитирующую почти все жизненные циклы коронавируса, создали ученые Рокфеллеровского университета. Искусственный вирус содержит РНК SARS-CoV-2, но не является заразным.

Конструкция не содержит шипов-белков, что делает ее неинфекционной. Введенный в клетки человека созданный вирус может реплицировать, но не способен распространяться на соседние клетки. Подобные системы использовались ранее для разработки лекарств, в том числе от гепатита С.

Удаление шипов не позволило ученым полноценно исследовать его, однако они нашли выход и создали белок спайка отдельно. Заразность этих вирусов ограничена одним жизненным циклом.

Разработку ученых можно использовать для исследований механизмов захвата коронавируса и способов его репликации. Искусственный вирус поможет выявить человеческие белки, без которых SARS-CoV-2 не сможет размножаться.