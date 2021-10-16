Жертвами отравления метанолом в Екатеринбурге стали 16 человек

Отравление метиловым спиртом привело к гибели 16 человек в Екатеринбурге. Специалисты «Народного контроля» по Свердловской области установили, что все погибшие покупали спиртное на Ботаническом рынке.

О сомнительном происхождении спирта ТАСС рассказал координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев. По его словам, реализовывали некачественные спиртные напитки, ставшие причиной трагедии, на Ботаническом рынке. Недобросовестного производителя уже задержали правоохранительные органы.

«В Екатеринбурге 16 человек [погибли от отравления метанолом]. Предприниматель, который работал — его уже задержали», — сказал он.

По словам координатора, действовала точка продажи рокового спиртного «в розлив» на Ботаническом рынке, расположенном на улице Патриса Лумумбы.