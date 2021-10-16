Премьер Польши Моравецкий заявил о планах Варшавы защититься от Путина за забором

Забор на границе с Белоруссией необходим Польше для того, чтобы спрятаться за ним от президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Глава правительства рассчитывает на то, что новое сооружение поможет Варшаве защититься от так называемого миграционного шантажа.

«Это нужно для того, чтобы защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе — в данном случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина», — передает слова политика Polskie Radio.

Польские депутаты недавно согласовали закон, который предусматривает возведение барьера на границе с Республикой Беларусь. Местные политики отметили, что забор необходим Польше для преодоления миграционного кризиса.

Александр Лукашенко прокомментировал поток мигрантов в европейские страны. По словам главы государства, Белоруссия не может сдерживать беженцев из-за санкций, введенных против Минска со стороны Евросоюза.

Как стало известно ранее, руководителя белорусской дипломатической миссии вызвали в МИД Польши из-за миграционного кризиса. Переговоры касались постоянно ухудшающейся ситуации на польско-белорусской границе, угроз и рисков, создаваемых «действиями Минска».