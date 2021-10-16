Читатели The American Conservative раскритиковали власти США за стремление к однополярности

Американцы поддержали журналиста The American Conservative Дуга Бэндоу, который призвал власти США прекратить мечтать о захвате мира.

Соединенные Штаты превратились в государство с непомерными амбициями, а их стремление к однополярности вызывает раздражение у граждан, написал в своей статье Бэндоу. По его словам, остановить американские элиты не может ни пандемия коронавируса, ни экономический кризис.

Они продолжают яростно угрожать другим странам войной, хотя за последние два десятилетия только и делали, что несли с собой смерть и разрушения, подчеркнул обозреватель.

Читатели издания согласились с мнением Бэндоу и предрекли США неутешительный сценарий развития событий. По мнению американцев, их страна рано или поздно понесет расплату за развязывание войн.

«Мирный распад США был бы лучшим выходом и для американцев, и для всего остального мира», — написал пользователь kirthigdon.

По его словам, карма приближается, и скоро миллионы жителей страны узнают, каково это — быть иракцами, афганцами или палестинцами. С ним согласился другой читатель, отметив, что однополярность является ужасной для мира вещью. Должна появится сила, которая уравновесит Соединенные Штаты, заключил он.