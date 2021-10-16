Противники Саакашвили устроили митинг у Руставской тюрьмы

Жители Грузии, недовольные действиями бывшего президента страны Михаила Саакашвили, устроили митинг у Руставской тюрьмы. К месту заключения политика пришли порядка двух тысяч человек.

Участники акции потребовали назначить Саакашвили пожизненный срок. Противники экс-лидера государства также поделились историями о том, как во время его президентства у граждан отнимали имущество.

«Грузинский народ не допустит, чтобы Саакашвили вышел из тюрьмы», — сказал журналист Заза Давитая, пришедший на митинг.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили 1 октября. Заключенный считает, что обвинения в его адрес сфальсифицированы, а пребывание в тюрьме — незаконно.