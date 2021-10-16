Неизвестные обстреляли маршрутное такси в Киеве

В столице Украины злоумышленники совершили вооруженное нападение на маршрутное такси, обстреляв его. В результате пострадал водитель транспортного средства. Об этом сообщило украинское издание «Вести» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в полици.

Согласно данным украинских правоохранителей, инцидент произошел в Днепропетровском районе Киева. Злоумышленники совершили несколько выстрелов по маршрутному такси, после чего скрылись в неизвестном направлении. В результате пострадал 25-летний водитель.

На месте происшествия работали правоохранители и сотрудники экстренных служб. По данному факту проведут проверку, в ходе которой будут установлены личности нападавших. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение. Возбуждено уголовное дело.