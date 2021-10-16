Представители ООН высказались о внесении 12-летней Савенковой в базу «Миротворца»

Внесение 12-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой в базу украинского сайте «Миротворец» вызвало недовольство представителей ООН. В организации отнеслись к этому с резким осуждением.

Савенкову внесли в список лиц, представляющих опасность национальной безопасности украинского государства. В комментарии РИА Новости по этому вопросу высказались представители международной организации.

«В любом случае не следует делать население, страдающее от конфликта, и особенно детей политическими инструментами», — подчеркнули в ООН.

Сайт «Миротворец» публикует данные журналистов и ополченцев из Донбасса. Авторы материалов называют этих людей «изменниками родины».

Ранее действия сайта раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала такую деятельность прямым призывом к расправе над журналистами.