Депутат Госдумы Слуцкий предупредил США о жестком ответе Москвы на инцидент в Японском море

Москва даст профессиональный ответ на инцидент с американским эсминцем Chafee. Об этом председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий написал в Telegram.

Речь идет о случае в Японском море, когда боевой корабль США попытался нарушить морскую границу РФ. По словам Слуцкого, ответ российских властей будет не только жестким, но и соразмерным.

«Я бы не советовал никому проверять Россию на прочность, особенно в вопросах защиты государственной границы», — отметил парламентарий.

Министерство обороны РФ 15 октября вызвало военного атташе Соединенных Штатов. В ведомстве указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца Chafee.