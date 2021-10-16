В ОБСЕ сообщили о получении информации о захвате человека украинскими военными в ЛНР

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не была свидетелем захвата наблюдателя в ЛНР. Она готова участвовать в диалоге в связи с инцидентом.

Соответствующая информация опубликована на сайте миссии 16 октября. СММ поможет установить диалог между сторонами, чтобы разрешить ситуацию.

«Наблюдатели не были непосредственными свидетелями упомянутого события. СММ получила информацию от Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований только после того, как это событие уже произошло», — сообщили в ОБСЕ.

Захват наблюдателя ЛНР Андрея Косяка произошел в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Его задержали украинские силовики.