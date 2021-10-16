«Это сверхнаглость». Сербия решила выпросить скидку на российский газ с помощью шантажа

Требуя от России в одностороннем порядке снизить цены на газ, Сербия ничего не предлагает взамен. В этой связи все заявления Белграда следует рассматривать как «сверхнаглость» и откровенный шантаж. Такое мнение «Политике Сегодня» выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал «неприемлемой» предложенную Россией формулу расчета стоимости газа. Согласно ей, с 2022 года Белград стал бы покупать одну тысячу кубометров российского голубого топлива за $790 вместо нынешних $270.

«Нам предложили, чтобы цена газа на 70% состояла из цены на бирже, на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле. Тогда бы цена была $790 за 1 тыс. кубических метров. Кто это будет оплачивать, кто будет платить за это?» — посетовал Вучич в эфире TV Prva.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Именно поэтому Сербия намерена обсудить этот вопрос на грядущей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоится 25 ноября, сообщил сербский лидер. По его словам, Белград будет настаивать на цене из расчета 70% по нефтяной формуле, а 30% — по биржевой стоимости.

«Тогда бы цена для нас была $510 долларов. Но мы и это не можем оплачивать, даже это», — признался Вучич.

Сейчас в местных хранилищах, по оценке президента Сербии, находится 268 млн кубометров газа. Однако ежедневное потребление вырастает с 6,5 млн до 8 млн кубометров в сутки, что резко сокращает резервы.

На крайне тяжелую ситуацию с энергетикой и снабжением голубым топливом обратил внимание и гендиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович. Он указал на нехватку тех объемов газа, которыми страна в настоящее время располагает.

«Очевидно, что судьба будущего долгосрочного соглашения между Сербией и Россией, то есть "Газпрома" и "Сербиягаза", будет зависеть от встречи Вучича и Путина, буквально судьба нашей страны будет зависеть от предстоящей встречи двух президентов, где будут определены долгосрочные элементы сотрудничества в плане поставок газа», — подчеркнул Баятович.

twitter.com / @mod_russia

Газовый контракт между Сербией и Россией истекает в конце этого года. По документу Белград получает российский газ по $270 за 1 тыс. кубометров.

Однако Безпалько напомнил, что цена на голубое топливо определяется рыночными котировками хаба TTF в Нидерландах (самого ликвидного европейского хаба) — там же формируется и весь механизм ценообразования. К примеру, 15 октября стоимость ноябрьского фьючерса доходила до $1254,5 за тыс. куб. м.

«Пусть тогда Вучич предъявляет претензии к голландской бирже TTF. Такие заявления — это сверхнаглость. Если вам не нравится, пройдите по рынку, поторгуйтесь, закупайте газ в других местах, кто вам предложит подешевле. Пускай Вучич тогда закупает СПГ через Хорватию или Словению. Что ему мешает?» — возмутился собеседник издания.

ФБА «Экономика сегодня» /

Политолог указал, что в качестве «платы» за свое требование Вучич мог бы предложить российской стороне и некоторые геополитические решения — например, размещение российских военных баз на территории Сербии или продажу ключевых отраслей экономики российским фирмам.

«Но ничего из этого Вучич пока не озвучивал. Поэтому его слова выглядят как односторонние требования, шантаж. То есть государство, которое не в состоянии контролировать даже часть оторванной от себя территории Косово, выдвигает претензии к России. Все это звучит странно и смешно. И я считаю неприемлемым, когда покупатель диктует цены на товар продавцу, да еще и механизм ценообразования», — резюмировал эксперт.

Примечательно, что сегодня Москва фактически является единственным поставщиком природного газа в Белград. За последние годы сербская сторона получала свыше 2 млрд кубометров сырья транзитом через Украину и Венгрию.

Более того, с 1 января этого года в Сербии заработал газопровод «Балканский поток», ставший продолжением «Турецкого потока». С этих пор российский газ поступает в Белград через Болгарию.

gazprom.ru / Газпром

По сообщению компании-оператора «Гастранс», проект позволит транспортировать в республику около 4 млрд куб. м голубого топлива в год. В общей сложности мощность трубопровода составляет 13,9 млрд куб. м в год.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о том, что республика намерена договориться с РФ о снижении цены на газ в три раза. По его словам, речь идет о стоимости в $220-280 за тысячу кубометров вместо текущих $790.

При этом скидку на топливо Кишинев надеется получить за счет погашения долгов перед «Газпромом» и обсуждения вопроса инвестиций компании в республике. О том, почему стороны до сих пор не могут заключить выгодный контракт, читайте в материале «ПС».