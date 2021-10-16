Счетчик вакцинации от COVID-19 запущен на федеральном портале стопкоронавирус.рф

Счетчик вакцинации от COVID-19 и тепловая карта ситуации с коронавирусом заработали на портале стопкоронавирус.рф с 16 октября, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Данные о вакцинации населения и интерактивная карта будут обновляться еженедельно, исходя из данных по заболеваемости и пройденных прививках в стране. Сведения о вакцинации включают в себя две графы: «Вакцинация первым компонентом» и «Полностью законченная вакцинация». На портале стопкоронавирус.рф также будет доступен показатель коллективного иммунитета в масштабах страны и каждого отдельно взятого региона.

«Каждый гражданин сможет самостоятельно оценить ситуацию в своем регионе, а также, если он принимает решение о путешествии или о передвижении в другие регионы страны, сможет увидеть, как развивается эпидемиологическая ситуация в регионе путешествия», — приводит слова Татьяны Голиковой стопкоронавирус.рф.

Цветовые индикаторы карты разделены на пять критериев при участии специалистов Роспотребнадзора и Минздрава РФ. Если в регионе более 150 выявленных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения — он выделяется красным. Зеленый цвет свидетельствует об уровне заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тыс. населения в среднем за неделю.