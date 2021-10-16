Захарова заявила о контроле США над Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала влияние США на политику Украины. Она приняла участие в эфире программы «Новые Итоги».

Дипломат считает, что Киев находится под полным контролем американцев. По ее словам, это заметно со стороны.

«Извините меня, одна судебная реформа чего стоит, мы все буквально в прямом эфире наблюдали, особенно последние месяцы, как из Вашингтона руководили внутренними украинскими процессами. Это касается здравоохранения, это касается экономики, да всего, собственно говоря», — заявила Мария Захарова.

Она подчеркнула, что США не просто оказывают влияние на Украину, но и управляют ей. Вашингтон может диктовать свою волю официальному Киеву, уверена Захарова.

Ранее российский дипломат высказалась о заявлениях Украины об экстрадиции посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской. Она предостерегла Киев от таких попыток.