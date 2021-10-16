Оперштаб заявил, что коллективный иммунитет по коронавирусу в России составляет 45%

Оценку текущему уровню коллективного иммунитета по коронавирусной инфекции на территории России дали в оперштабе по предотвращению распространения COVID-19.

В России продолжается прививочная кампания по коронавирусу. По состоянию на 15 октября вакцинация первым компонентом вакцины проведена 51 млн раз. Вакцинация полным циклом состоялась в России 47,5 млн раз, добавили в ведомстве.

«Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%», — говорится в сообщении.

При этом в Москве он составляет 61%, а в Подмосковье — 64%. На территории Северной столицы показатели коллективного иммунитета чуть ниже. Они составляют 58%.

Вакцинация является единственным способом борьбы с COVID-19. Всего в России зарегистрировано четыре препарата против COVID-19 — «Спутник V» и «Спутник Лайт» от НИЦ им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «КовиВак» от центра Чумакова.