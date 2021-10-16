Шейнин разбил аргументы киевского политолога Запорожского фразой о замерзающей Украине

Украина находится в стадии замерзания, поскольку своего газа у нее нет. Так ведущий передачи «Время покажет» Артем Шейнин ответил политологу Сергею Запорожскому на слова о «газовой победе» Киева.

В ходе очередного выпуска программы гости студии подискутировали на тему международного энергетического кризиса. Эксперты поразмышляли над тем, каким образом украинское руководство собирается решать проблемы, связанные с предстоящим отопительным сезоном.

Киевский политолог Запорожский заявил, что власти Украины скоро одержат победу в газовой войне с Россией. По его словам, правительство собирается заключить новый контракт на поставку голубого топлива. Шейнин разбил аргументы эксперта.

«Вообще сейчас Украина в стадии замерзания, потому что у вас своего газа нет», — сказал ведущий.

Запорожский поспешил оправдать украинское руководство, отметив, что страна прорабатывает программу по экономии топлива. Также он выразил мнение, что 12 градусов тепла являются нормальным уровнем температуры для помещения. Шейнин одной фразой поставил точку в споре с политологом.

«Сидя в хорошо отапливаемой Москве, говорит, что 12 градусов на Украине – это нормально. Ты рискуешь», — ответил он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак назвал иждивенческим подход Киева к закупке российского газа. Украинские власти ведут себя так, будто Москва им что-то должна, отметил политик.