Перед смертью националист Тесак «сдал» девятерых сообщников

В распоряжении сотрудников правоохранительных органов попали материалы, которые националист Максим Марцинкевич, по прозвищу Тесак, написал незадолго до своей гибели. В документах содержится информация о преступлениях, в которых участвовали девять его сообщников, рассказало издание «Коммерсантъ».

Сообщается, что полученные сведения были тщательно проверены. Данные материалы помогли правоохранителям раскрыть два громких преступления, которые были совершены еще в 2003 году: националисты убили троих человек, двоим из которых отрубили головы. В настоящий момент еще около десяти злоумышленников, которые нападали на мигрантов и других людей, принадлежащих другой расе, находятся под следствием.

Напомним, что Максим Марцинкевич (Тесак) был обнаружен мертвым в челябинском следственном изоляторе. Согласно предварительной версии следствия, националист свел счеты с жизнью.