Представители Совбезов России, США и Израиля планируют обсудить ситуацию в Сирии

Россия, Соединенные Штаты и Израиль договорились провести встречу представителей совбезов. Об этом заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви.

Дипломат рассказал, что стороны планируют обсудить ситуацию в Сирии. Кроме того, руководители затронут вопросы, которые касаются Ирана и ближневосточного региона.

«Пока есть только идея, ни дата, ни место еще не назначены. Мы со своей стороны готовы принимать у себя делегации, но это еще не решено», — заметил дипломат.

Посол обратил внимание, что сейчас существует только договоренность. Подробная информация о мероприятии появится после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Сочи 22 октября, пишет РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил важность продолжения диалога с Израилем по вопросам безопасности на Ближнем Востоке. По его словам, комплексные решения по региону должны учитывать интересы израильских партнеров.