Новак: Россия удивлена решением Украины покупать газ через реверс

Власти РФ не понимают стремление Украины продолжать отказываться от прямых поставок и платить за «голубое топливо» на 20-30% дороже, заметил вице-премьер Александр Новак во время передачи «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

Новак обратил внимание, что Украина во время транзита теряет крупные денежные суммы вместо того, чтобы сэкономить свои средства. Вице-премьер заметил, что у Киева наблюдается иждивенческий подход к энергоносителям.

«Это вызывает удивление», — сказал он.

Новак ранее рассказал, что в РФ наблюдаются рекордные объемы внутреннего потребления газа. Он пояснил, что ситуация может быть связана с уменьшением выработки энергии на гидроэлектростанциях и прошлой холодной и затяжной зимой.