Байден заявил, что отправлял детей в бывший лагерь нацистов в Германии

Президент США Джо Байден заявил, что отправлял членов семьи в бывший нацистский лагерь. Об этом он рассказал во время выступления в Исследовательском центре Томаса Дж. Додда.

Речь идет об одном из первых концлагерей, который находится возле одноименного немецкого города Дахау. По словам Байдена, его дети и внуки по достижении 15 лет ездят в Германию, чтобы больше узнать как о преступлениях нацистов, так и о равнодушии обычных людей.

«Я хотел, чтобы они увидели прекрасные дома, которые стояли прямо у линии забора, с их красивыми крышами. Люди, живущие там, рассуждали: "Это не я, я этого не делаю. И я не знаю, что там происходит на самом деле"... Я хотел, чтобы они увидели, что способность человеческого разума рационализировать нельзя недооценивать», — объяснил американский лидер.

Заявление Байдена прозвучало на следующий день после официального присоединения Соединенных Штатов к Совету ООН по правам человека. Президент, в частности, выразил удивление по поводу решения администрации его предшественника Дональда Трампа покинуть межправительственный орган.

Дахау был освобожден 29 апреля 1945 года. Он известен как один из самых ужасных лагерей, в нем проводились эксперименты над заключенными.