Литовцы позавидовали положению российских рыбаков. По их словам, из-за новых ограничений Евросоюза на вылов трески и сельди в Балтийском море, любители рыбалки из РФ находятся в лучших условиях.

Ранее Брюссель существенно сократил квоты на вылов трески и сельди в Балтике. Основная цель — обеспечить восстановление исчезающих ресурсов. Как сообщило издание LRT, это означает, что теперь литовские суда будут вынуждены проводить больше времени в порту, нежели в море.

Так, после запрета на лов трески квота на сельдь была уменьшена еще на 45%. По мнению еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса, такие радикальные изменения дают надежду на то, что в будущем квоты увеличатся через несколько лет.

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«Этот экосистемный подход принят: мы уже говорили обо всем, мы говорили не только об отдельных квотах. Были разговоры обо всем, об экосистеме, Балтийском море и его сохранении, я думаю, что это был очень важный шаг вперед», — заверил Синкявичюс.

Однако сами литовские рыбаки не разделили его точку зрения. В частности, глава Ассоциации производителей рыболовства Альфонсас Баргайла заявил, что из-за ограничений ЕС им теперь придется пользоваться сетями.

«Если так, то русских вообще не поймают, они почему-то находятся в лучшем положении, чем рыбаки Евросоюза. Их никто не спрашивает, мол, у них своя зона, они ловят, а у нас нет», — посетовал он.

Ранее Вильнюс пожаловался ЕС на то, что Россия якобы слишком бдительно следит за рыболовной деятельностью в Балтийском море, устанавливая высокие квоты на вылов сельди и кильки.

Однако в России подчеркнули, что Москва соблюдает все договоренности с европейскими коллегами по этому вопросу.