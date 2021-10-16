Инфекционист Малышев перечислил продукты, которые нужно есть после контакта с больным COVID-19

После контакта с больным COVID-19 необходимо соблюдать самоизоляцию. В качестве профилактики нужно есть больше овощей и фруктов, сообщил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Контактировавшему с инфицированным SARS-CoV-2 врач рекомендовал есть не меньше 400-500 грамм овощей и фруктов в день.

«Сейчас осень, большое количество овощей и фруктов. Надо их более активно потреблять», — отметил Малышев в беседе с РИА Новости.

Ежедневно оперштаб публикует актуальные данные по ситуации с коронавирусом. За прошедшие сутки в России выявили 33 208 новых случаев заболевания, 9% инфицированных даже не подозревали об этом до получения результатов теста. Закрыли больничные листы более 21 тыс. человек, победить болезнь не удалось 1002 россиянам, передает телеканал «360».