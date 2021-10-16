Сочетание естественного и поствакцинального иммунитета эффективнее защищает организм от COVID-19

Пациенты, переболевшие коронавирусом и привитые от него, лучше защищены от повторного заражения, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

У таких людей формируется сильнейший иммунитет, который сочетает в себе два вида — естественный и поствакцинальный. При такой комбинации в организме вырабатываются самые активные вируснейтрализующие антитела.

«То есть переболел естественным путем организм, причем в первую-вторую волну, не сейчас, так как тогда коронавирус не обходил еще так сильно наши иммунные пути, иммунитет не маскировался и остались клетки памяти хорошие. А вакцина дотренировывает иммунитет и делает наши иммунные клетки «спецназом» по нейтрализации коронавируса», — рассказал Тимаков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Такое сочетание платформ приобретения иммунитета наиболее эффективно защищает организм от повторного заражения, подчеркнул Тимаков. COVID-19 влияет на все органы и может спровоцировать тяжелые последствия, добавил врач.