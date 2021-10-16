Спасет Европу от газового кризиса. В Латвии уверовали в силу «СП-2»

В Латвии нашли единственный способ стабилизировать ситуацию на газовом рынке в Европе. По мнению бывшего премьер-министра, председателя правления компании Latvijas Gāze Айгарса Калвитиса, разрешить кризис позволит ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Такое высказывание может показаться «сенсационным», ведь компания Калвитиса — крупнейший торговец природным газом в республике. При этом латвийские власти неоднократно называли германо-российский проект «геополитическим оружием» президента РФ Владимира Путина.

Однако эксперты аналитического портала RuBaltic убеждены, что борьба Прибалтики против трубопровода лишена смысла, поскольку от его запуска Литва, Латвия и Эстония могут получить конкретную выгоду. Об этом, в частности, заявил и экс-премьер.

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«Не могу комментировать трудности, почему он [трубопровод] еще не открылся. Но я пока вижу только один эффективный инструмент, как могла бы произойти стабилизация рынка — чтобы "Северный поток — 2" начал функционировать», — заявил Калвитис.

По мнению главы Latvijas Gāze, рекордный рост цен на газ в Европе вызван, прежде всего, высоким спросом на углеводороды в Азии, куда обратились все поставщики сжиженного природного газа (СПГ).

Еще одной причиной политик назвал массовое закрытие угольных электростанций на территории ЕС.

Примечательно, что обвинять «Газпром» в намеренном «закручивании вентиля», как это неоднократно делали некоторые европейские политики, Калвитис не стал. По мнению аналитиков, это связано с тем, что экс-премьер выступает за конструктивный диалог с РФ в энергетической сфере.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кроме того, российская компания выступает крупнейшим акционером Latvijas Gāze (34% акций). Их сотрудничество позволяет сдерживать стремительный рост стоимости голубого топлива в прибалтийской республике, констатировали эксперты.

В издании напомнили, что предприятие Калвитиса получает сырье от «Газпрома» по долгосрочному контракту. По словам бывшего премьер-министра, корпорация полностью выполняет свои обязательства, поставляя все законтрактованные объемы газа в срок.

«Я бы не поднимал панику, потому что, например, Latvijas Gāze обеспечила поставки газа перед зимним периодом, и Инчукалнское газохранилище заполнено не менее чем на 80%. Если зима будет очень холодной, то этот резерв может начать иссякать в конце февраля — начале марта», — заверил Калвитис.

Куда более сложный вопрос — высокие цены на голубое топливо. При негативном развитии событий промышленные предприятия будут вынуждены остановить свою работу, а жители попросту не смогут расплачиваться за обогрев своих домов.

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Однако запуск «СП-2» благоприятно скажется и на промышленности Прибалтики, и на домохозяйствах, убеждены авторы статьи. По их мнению, польза будет исчисляться «конкретными суммами», которые удастся сэкономить каждому потребителю.

«Главу Latvijas gāze можно клеймить позором за поддержку “СП-2”, но с его логикой трудно не согласиться. Сам факт запуска нового экспортного трубопровода в Европу окажет успокаивающий эффект на мировые энергетические рынки», — рассуждают в RuBaltic.

С такой точкой зрения согласны даже на Украине. Так, киевский политолог Руслан Бортник заявил, что запуска трубопровода ждут даже местные чиновники. Основания те же — вера в стабилизацию газового рынка.

В издании резюмировали, что Рига, Вильнюс и Таллин будут публично критиковать германо-российский проект до тех пор, пока он не заработает. А после этого вздохнут с облегчением.