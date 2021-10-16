Польский институт международных исследований призвал ЕС к введению новых санкций против РФ

Евросоюз (ЕС) должен проработать вопрос введения новых санкций в отношении России. С таким призывом выступил польский институт международных исследований.

По утверждению института, новые ограничительные меры нужно ввести из-за «агрессивной политики» РФ. Предлагается ввести санкции в банковской и энергетической сферах.

«ЕС должен разработать варианты ответных мер в случае дальнейших «враждебных» действий российских властей», — говорится в документе.

Также в Польше советуют более активно «поддерживать россиян через социальные сети». Организация предлагает Евросоюзу субсидировать российские СМИ и НПО.

Ранее Совет Евросоюза расширил список персональных санкций против украинцев и россиян. В перечень добавили восемь новых фигурантов, теперь там 185 человек и 48 организаций.