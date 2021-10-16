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Секретаря СНБО Украины Данилова возмутило отсутствие реакции Германии на статью Медведева

Секретаря СНБО Украины Данилова возмутило отсутствие реакции Германии на статью Медведева

Германия не отреагировала на статью замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева об отношениях с Украиной. Это удивило секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

Глава СНБО считает, что статья Медведева якобы является вызовом для Киева и Берлина, он призвал Германию отреагировать на материал.

«Меня удивляет отсутствие реакции немцев. <...> Когда речь идет, я прошу прощения, дословно о нацистской Германии, про СС, это, знаете ли, вызов не только для нашей страны, это вызов, скажем так, для всей Европы», — возмутился Данилов.

Ранее Дмитрий Медведев в статье заявил о необходимости дождаться нового руководства Украины. По его словам, только в этом случае удастся наладить отношения между Киевом и Москвой.