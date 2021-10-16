Секретаря СНБО Украины Данилова возмутило отсутствие реакции Германии на статью Медведева

Германия не отреагировала на статью замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева об отношениях с Украиной. Это удивило секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

Глава СНБО считает, что статья Медведева якобы является вызовом для Киева и Берлина, он призвал Германию отреагировать на материал.

«Меня удивляет отсутствие реакции немцев. <...> Когда речь идет, я прошу прощения, дословно о нацистской Германии, про СС, это, знаете ли, вызов не только для нашей страны, это вызов, скажем так, для всей Европы», — возмутился Данилов.

Ранее Дмитрий Медведев в статье заявил о необходимости дождаться нового руководства Украины. По его словам, только в этом случае удастся наладить отношения между Киевом и Москвой.