Радиотелескоп FAST обнаружил более тысячи взрывов в космосе за 47 дней

Международная группа ученых, которую возглавили исследователи из Китайской академии наук, зафиксировала самый большой набор быстрых радиовсплесков в истории астрономии. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

За 47 дней наблюдений с помощью радиотелескопа FAST ученые обнаружили 1652 быстрых радиовсплесков в космосе. Столь высокая частота взрывов позволит определить их локализацию, источник энергии и процесс ее распределения.

Впервые космические взрывы были зафиксированы в 2007 году. Их продолжительность составляет одну тысячную секунды, но за это время они производят суммарную энергию Солнца за один год. Происхождение быстрых радиовсплесков по сей день остается неизвестным, однако открытие ученых позволит приблизиться к разрешению этой загадки.

Предполагалось, что источниками радиовсплесков в космосе могут стать магнетары — нейтронные звезды — черные дыры или космические струны, оставшиеся во Вселенной после Большого взрыва. Проведенное исследование показало, что быстрые радиовсплески могут происходить в карликовых галактиках.

Не так давно NASA заявило, что впервые протестирует защиту Земли от астероидов, которые могут быть потенциально опасными. Ведомство собирается уже в ноябре запустить к одному из космических тел ракету, сообщает телеканал «360».