«Никогда много не пила». Елизавета II отказалась от алкоголя, чтобы быть в наилучшей форме

Королева Великобритании Елизавета II, которая в этом году отпраздновала свое 95-летие, решила полностью отказаться от алкоголя. По сообщению издания The Daily Telegraph, к такому решению ее подтолкнули советы врачей.

Уточняется, что медицинские рекомендации не были связаны с каким-либо заболеванием монарха, а были даны «в порядке предосторожности». Так, недавно британская королева перестала употреблять Martini — вместо него она предпочла пить только минеральную воду. Источник газеты заверил, что это решение было личным выбором Елизаветы II.

«Недавно врачи сказали ей, что сократить потребление алкоголя было бы в этом хорошим подспорьем. Королева приняла личное решение полностью отказаться от спиртных напитков, но она никогда много не пила», — подчеркнул собеседник издания.

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По сообщению The Daily Telegraph, Елизавета II хочет быть в наилучшей форме в преддверии плотного графика. В ноябре королева должна посетить климатический саммит COP26 в Глазго, а в следующем году отметить платиновый юбилей (70 лет) ее восшествия на престол.

«Она хочет максимально хорошо себя чувствовать, чтобы получить удовольствие от предстоящих летом торжеств [по случаю юбилея царствования]», — отметил источник.

Ранее Елизавета II могла позволить себе выпить сухой мартини перед обедом и рюмку по вечерам. Коктейль для нее смешивал ее супруг принц Филипп, ушедший из жизни в этом году в возрасте 99 лет.

При этом отмечается, что королева не любит шампанское и равнодушна к вину. Исключением из правила являются лишь несколько сортов этих напитков — рейнвейн и розе. Но самый любимый алкоголь Елизаветы II — это смесь джина и дюбонне. Последний представляет собой французский аперитив, напоминающий вермут.