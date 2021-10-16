В Петербурге подрядчику капремонта грозит арест по делу о пожаре в доме Чубакова

Следствие направило в Петроградский районный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гендиректора ООО «Мастер Руф» Ивана Малахова по делу о пожаре в доме Чубакова.

Организация Малахова выполняла капитальный ремонт в доме-памятнике. Рабочие восстанавливали отдельные элементы несущих строительных конструкций. Стоимость работ составила около 9,4 млн рублей. Оригинальную конструкцию снесли после предыдущего пожара в 2020 году. По словам самого подозреваемого, ремонтные работы на объекте закончились 30 сентября.

Вечером 9 октября в доме Чубакова вспыхнул пожар. Ликвидировать возгорание удалось только ранним утром следующего дня. В результате ЧП никто не пострадал, однако несколько квартир были уничтожены, а большая их часть значительно обгорела.

Иван Малахов по результатам доследственной проверки стал фигурантом уголовного дела по части первой статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Кроме того, по факту произошедшего возбуждено дело по части первой статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»).

На днях градозащитник и член «Движения гражданских инициатив» Владимир Соловейчик заявил, что пожары в памятниках культурного значения Санкт-Петербурга негативно сказываются на репутации Смольного, передавал ФАН.