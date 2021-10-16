Поклонская указала на дипломатическое невежество Киева после призывов о ее экстрадиции

Новый посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская прокомментировала призывы Украины экстрадировать ее из африканской страны.

Поклонская отметила, что поведение Киева является дипломатическим невежеством. Кроме того, украинские власти публично пренебрегают международным правом.

Дипломат напомнила, что страна является субъектом международных отношений. По этой причине Украина обязана уважать другие государства и действовать в рамках закона.

«В соответствии с положениями Венской конвенции народы всех стран с древних времен признают статус дипломатических агентов», — сказала дипломат РБК.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев обратился к властям Кабо-Верде по поводу «преступной деятельности» Натальи Поклонской. Украинская сторона настаивает на экстрадиции дипломатического представителя.