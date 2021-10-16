Обозреватель Руст: Путин ответом на вопрос о преемнике «потроллил» американцев

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос американской журналистке CNBC о своем преемнике. Ироничный ответ дал почву для обсуждений со стороны экспертов.

Тема о вероятном преемнике Владимира Путина на пост президента РФ интересует многих. На днях этот вопрос главе государства адресовала американская журналистка CNBC.

Путин отметил, что в соответствии с поправками в Конституцию РФ у него есть возможность баллотироваться на новый срок. При этом он подчеркнул, что до выборов еще есть много времени, чтобы принять решение.

Заявление вызвало обсуждение среди специалистов разных уровней. Так, обозреватель ИА «Русские Онлайн» Артемий Руст считает, что ответ президента — это небольшая шутка.

«Своим ответом Владимир Владимирович от души потроллил американцев и всяких там либеральных преемников», — заявил Руст.

Ироничное заявление президента, по словам эксперта, стало очередным напоминанием. Он отметил, что «зря не стоит делить шкуру неубитого медведя».