Политолог Борис Межуев объяснил ситуацию с госдолгом США

Ситуация с госдолгом США не такая страшная, как кажется. И даже позиция республиканцев, требующих сокращение долга, а не наращивание его — вполне объяснима, заявил политолог Борис Межуев.

С точки зрения Межуева, проблемы с государственным долгом Соединенных Штатов Америки не столь серьезны. Стоит отметить, что республиканцы всегда выступали против повышения планки госдолга без сокращения соответствующих бюджетных средств, передает PolitOnline.

«Это партия малого государства, партия ограничения бюджетного финансирования, в первую очередь — социальных программ. Риторика соответствует традиционной политической линии, тут нет ничего особенного», — отметил эксперт.

Республиканцы, по словам Межуева, традиционно пытаются требовать снижения и вести переговоры. В том числе, с использованием правила филибастер.

«Даже если демократы в большинстве, есть правило филибастера: если у них нет 2/3 голосов, то противоположная партия может практически до бесконечности откладывать принятие того или иного решения», — разъяснил Межуев.

Проще говоря, у демократов нет квалифицированного большинства. В таких условиях они должны учитывать мнение республиканского большинства в вопросе повышения планки государственного долга, резюмировал эксперт.