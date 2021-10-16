Захарова: градус истерии Запада нарастает в преддверии полного запуска «СП-2»

Российско-немецкий газопровод «Северный поток — 2» выступает в роли гаранта энергобезопасности Европы. Требования ряда политиков Запада остановить проект в преддверии полного запуска — нерыночные элементы конкуренции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в соцсети.

Дипломат озвучила часть примеров подобных заявлений. В частности, недавно премьер Польши Ежи Бузек сказал, что у Европы остался «последний шанс», чтобы помешать полному вводу «СП-2» в эксплуатацию. Похожее мнение озвучивал и его британский коллега Борис Джонсон. Премьер-министр заявлял, что Москва якобы специально сократила поставки голубого топлива в Евросоюз, чтобы надавить на него и вынудить одобрить постройку «Северного потока — 2».

«Чем меньше времени остается до полного ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", тем выше градус медийной и политической истерии в отдельных регионах западного полушария», — отметила Мария Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства обратила внимание, что подобные выражения серьезно вредят экономическому сектору. Более того, такие упреки и весьма «сомнительны с морально-этической точки зрения», подчеркнула Захарова.