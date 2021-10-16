Гинцбург: новую вакцину от COVID-19 для детей могут назвать «Спутник М»

Новая вакцина от коронавирусной инфекции может быть названа «Спутник М», где приставка «М» обозначает «для маленьких». Об этом заявил глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Препарат, разработанный НИЦЭМ им. Гамалеи, может получить название по аналогии с детской прививкой БЦЖ. Минздрав России уже принял документы центра о прохождении регистрации вакцины.

«Наверняка, останется "Спутником", по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют. Я так понимаю, (значит. — Прим.ред.) "маленькие". Может быть, будет литера М в этой вакцине», — пояснил исследователь.

Ранее Гинцбург заявил, что уважительной причиной для отказа от прохождения вакцинации является онкологическое заболевание. По его словам, принимаемые онкобольными препараты блокируют размножение полезных и опасных клеток.