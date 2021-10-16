Четверо туристов из России были найдены мертвыми в албанском отеле

Тела четырех туристов были найдены в одном из отелей в западной части Албании. Об этом пишет «Албаниан дейли ньюс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, все погибшие являлись гражданами России. Инцидент произошел вечером около 23:00 по московскому времени.

«В сауне отеля в [деревне] Керрет в [округе] Кавая были обнаружены тела четырех человек, выходцев из России. Все они задохнулись», — говорится в сообщении местной полиции.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Назначена проверка, в ходе которой планируется установить все причины и обстоятельства трагедии. Другие подробности смерти российских граждан в албанском отеле на данный момент не сообщаются.