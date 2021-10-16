МВД Украины с 2014 года объявило в розыск более 400 человек за государственную измену

Более 400 украинцев были объявлены в розыск с 2014 года по статье о госизмене. Такие данные привели в администрации президента Украины по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Сотрудники правоохранительных органов за семь лет возбудили более 1600 дел по этой статье. Осужденные получают от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

«В рамках заведенных дел 400 человек были объявлены в розыск. Кроме того, большому количеству лиц были выдвинуты обвинения, и сейчас эти дела рассматриваются в судах», — уточнили в пресс-службе СНБО.

Весной этого года уголовное дело о госизмене было возбуждено в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего лидера страны Леонида Кучмы. По заявлению некоторых депутатов, инициатором такого шага стал суд.