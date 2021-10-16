Омбудсмен Северной Осетии отчитался о состоянии заключенных во Владикавказе после бунта

Во время беспорядков в одной из колоний Владикавказа никто не пострадал. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

Руководство ФСИН приняло решение провести с арестантами переговоры для изложения претензий. Омбудсмен отметил, что обстановка на 02:00 по московскому времени стабильная и находится под контролем.

«На данный момент пострадавших нет, раненых нет», — сказал Цгоев в интервью ТАСС.

Он добавил, что на территории колонии также возник небольшой пожар, однако его оперативно потушили. Возгорание случилось в изоляторе со спецусловиями.

В пресс-службе ФСИН уточнили, что бунт случился по инициативе двух заключенных из-за проведения планового обыска. В ведомстве добавили, что преступники попытались дестабилизировать работу тюрьмы, призвав остальных присоединиться к беспорядкам.